Objavili posnetek napada na slovenske vojake v Libanonu

V povezavi z napadom na slovenske vojake v modrih čeladah Združenih narodov (UNIFIL) so potekale kar tri preiskave, ki so sicer že zaključene, rezultati pa niso znani.

Kot smo prvi poročali že lani, bi se napad sicer lahko končal precej huje, kot se je, in le hrabro posredovanje naših je preprečilo, da 4. avgust ni postal najbolj črn v zgodovini Slovenske vojske.

Spomnimo: pričakala so jih zaprta vrata

Tistega dne je šla mešana italijansko-slovenska patrulja v izvidnico na jugu Libanona, Slovencev je bilo po informaciji Generalštaba Slovenske vojske osem, vozili so se v dveh belih oklepnih Humveejih in iz baze Shama so se premikali po zelenem območju, za katerega so obveščevalci zatrjevali, da je varno.

V koloni so se najprej ustavili Italijani in takoj predali kopico pušk in pištol. Naši viri dvomijo, da so imeli Slovenci sploh radijsko povezavo z italijanskim delom konvoja, a odločili so se, da se poskušajo prebiti iz kolone na varno v drugo bazo. Preboj pa jim ni povsem uspel, saj so jim domačini sledili na motornih kolesih in znova napadli tik pred bazo Združenih narodov.

Po radijskih zvezah so javili, da prihajajo v bazo, a pričakala so jih zaprta vrata, na drugi strani pa italijanski stražarji.

Pred zaprtimi vrati baze so uporniki na prvi Humvee vrgli molotovko in ga zažgali, v vozilu pa se je sprožil protipožarni sistem, zato so trije vojaki zapustili vozilo. Tam so jih zgrabili, jim pobrali orožje in jih začeli pretepati. Enemu od vojakov so prislonili pištolo na glavo in ga poskušali odvleči stran, ob tem pa je dobil okoli 30 udarcev. Takrat je posadka drugega Humveeja zapustila varno zavetje svojega oklepnika in se podala na reševanje soborcev. Poveljnik je dal ukaz, naj izstrelijo opozorilne strele in teh je bilo kar devet. Napadalci so se takoj razbežali.