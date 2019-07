Objavili posnetek zadnje minute v kabini, pilota ignorirala kar 13 opozoril

Preiskovalci so odkrili, da sta dva pilota Air Niugini prezrla kar 13 opozoril, napačno izvedla pristanek in nato strmoglavila v laguno v Mikroneziji. V nesreči je umrl en potnik, šest je bilo huje ranjenih.

Ko je Boeing 737 letalske družbe Air Niugini leta 2018 strmoglavil v vodo 460 metrov pred vzletno-pristajalno steze na mednarodnem letališču Chuuk, je umrl potnik, šest jih je bilo hudo ranjenih. V svojem končnem poročilu o nesreči septembra lani je Komisija za preiskovanje nesreč PNG (AIC) prenehala kriviti pilota in namesto tega zaključila, da so k nesreči prispevali "človeški dejavniki". "Pilota sta bila fiksirana na znake, povezane s kontrolnimi vnosi za pristanek. Nista se zavedala širše situacije in nista prepoznala pomembnih znakov, ki so nakazovali nestabilen prilet," so zapisali.

Glavni komisar AIC Hubert Namanije povedal, da so zabeležene informacije iz CVR-ja (zapisovalnik zvoka v pilotski kabini) pokazale, da se je sprožilo skupaj 13 opozoril, ko je letalo prešlo minimalno varno višino. "Preiskava je ugotovila, da letalska posadka ni upoštevala opozoril EGPWS (sistem za opozarjanje na bližino tal) in ni prepoznala ali "sprejela"" minimalnih "in" 30 metrskih"opozoril ali se odzvala na slušne opozorila EGPWS, zaradi simptoma fiksacije in usmerjene pozornosti ." Družba je dejal, da bo nadaljevala preiskavo nesreče in se strinjala, da gre za primer "človeških dejavnikov" in ne za napako pilota. "Moramo razumeti, da pilota tega letala nista namenoma priletela v vodo," je povedal novinarjem generalni direktor Air Niuginija Alan Milne, potem ko so bile predstavljene ugotovitve.

