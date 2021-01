Oblačil v trgovini ne morete kupiti, zato pa lahko kupite pustni kostum

"Ko bi Sneguljčica in Trnuljčica imeli oprsje, bi imeli zdaj kje kupiti modrc," je le en zapis na družbenih omrežjih, na katerih so ljudje povedali, da nestrpno pričakujejo odprtje trgovin z oblačili in obutvijo. Do takrat pa se bo treba zadovoljiti le z nakupi pustnih kostumov. Lotili smo se dela in preverili, kateri kostumi vsebujejo hlačne nogavice za dekleta in s katerim kostumom lahko športni navdušenci nadomestijo športne pajkice.