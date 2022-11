Oblačila letno ustvarijo kar 93 milijon ton odpadkov

Globalna tekstilna industrija letno proizvede kar 150 milijard kosov oblačil in s tem ustvarimo približno 93 milijon ton odpadkov. Tudi v omarah mnogih Slovencev se znajdejo kosi, ki le čakajo, da jih kdo obleče, pa se to zgodi redko. Vsi skupaj tako ustvarjamo dodatne odpadke. V petih centrih ponovne uporabe v Sloveniji mesečno zberejo približno osem ton različnih izdelkov. 15 odstotkov jih namenijo za neposredno prodajo, ostalo gre v predelavo in izdelavo izdelkov. Ti svoje novo mesto najdejo znotraj domov, pa tudi v industrijskem in turističnem sektorju. Vprašanje, kaj bomo naredili s tekstilnimi odpadki, bo pomembno tudi v prihodnje, saj bo leta 2025 obvezno ločeno zbiranje tekstila.