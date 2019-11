Težave pri evakuaciji: nezakonitim delavcem obljubili, da jih ne bodo preganjali

Kalifornijski gasilci so zaradi šibkejšega vetra napredovali v boju proti požarom. Požar Kincade, ki je do zdaj požgal 313 kvadratnih metrov ozemlja in uničil 342 objektov, je sicer 67-odstotno omejen; na jugu pa težave zdaj povzroča nov požar, ki so ga poimenovali Maria. Oblasti so imele na severu države težave pri evakuaciji predvsem z nezakonitimi priseljenci.

Kalifornijski gasilci so v petek precej napredovali v boju proti številnim požarom v naravi, ki so zajeli zvezno državo, čeprav vedno znova izbruhnejo novi. Največji požar Kincade v okrožju Sonoma na severu države je že 67-odstotno omejen, na jugu pri Los Angelesu pa povzroča težave nov požar, ki so ga krstili za Mario. Vzrok požara še preiskujejo. FOTO: AP Požar Kincade je požgal 313 kvadratnih kilometrov ozemlja, uničil 167 hiš in 175 drugih objektov, vendar pa se je skoraj 200.000 ljudi, ki so jih preventivno evakuirali, v petek že lahko vrnilo na svoje domove. Vzrok požara še preiskujejo, sum pa je padel na opremo elektropodjetja Pacific Gas & Electric. Na severu Kalifornije, kjer divja požar Kincade, v vinogradih dela več tisoč nezakonitih priseljencev, ki so jih morale kalifornijske oblasti dodatno prepričevati k evakuaciji in naj si poiščejo pomoč v zavetiščih z obljubo, da zvezna imigracijska policija tam ne bo imela dostopa. Gasilska uprava okrožja Contra Costa je v petek sporočila, da so padajoči daljnovodi zaradi vetra zanetili tri požare, ki so pred dnevi izbruhnili v predmestju San Francisca. Eden je uničil teniški klub. Omenjeno podjetje je skupaj s podobnim na jugu Kalifornije izvedlo več izklopov elektrike zaradi vetrov, vendar ni bilo povsem uspešno. Southern California Edison je v petek sporočil, da je brez elektrike le še 1100 strank, potem ko jih je bilo v četrtek še 80.000. Maria ogroža 2300 objektov Požar Maria, 80 kilometrov severozahodno od Los Angelesa, se je razširil na 36 kvadratnih kilometrov in ogroža 2300 objektov, okoli 8000 ljudi pa so evakuirali. Požar v Brentwoodu, prav tako blizu Los Angelesa, pa jim je uspelo obvladati. Uničil je osem hiš bogatašev, muzej J. Paul Getty pa je ostal nepoškodovan. Vzhodno od Los Angelesa v okrožju Ventura pa so že odprli predsedniško knjižnico Ronalda Reagana, ki so jo zaradi bližine požara zaprli v sredo.