Oblasti porušile restavracijo gostinca, ki je napadel španske turiste

Policija je aretirala gostinca Mihalja Kokedima po tem, ko je ta napadel španske turiste in dva domačina. Oblasti so nato pod drobnogled vzele tudi njegovo restavracijo. Ugotovili so, da ni imela obratovalnega dovoljenja in da gostinec tri leta ni plačeval davkov.

Oblasti so nato v Porto Palermo, popularno letovišče na jugu Albanije, poslali buldožerje, ki so brez oklevanja restavracijo zrušili.