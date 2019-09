Oblasti se bojijo, da bo število smrtnih žrtev orkana Dorian naraslo

Premier Bahamov Hubert Minnis je dejal, da se boji, da lahko pričakujejo naraščanje števila smrtnih žrtev, in dodal, da je dele otokov Abaco orkan popolnoma zdesetkal. Dorian se je sicer pomaknil stran od Bahamov, zadnja poročila pa kažejo, da se orkan premika vzporedno z obalo Floride. Čeprav je oslabel v orkan druge stopnje, še vedno pihajo vetrovi tudi do 177 km/h.

Minnis je na tiskovni konferenci dejal, da so deli arhipelaga Abago popolnoma uničeni – domovi, poslovni prostori in infrastruktura so bili huje poškodovani, območje okoli letališča pa naj bi bilo videti kot jezero. Sever otoka je bil na večjem udaru kot jug, je še pojasnjeval premier. Več kot 60 % domov naj bi bilo poškodovanih, Minnis pa je dodal, da na srečo prestolnica in otok New Providence, kjer je največ turizma, nista bila na udaru. Med divjanjem orkana je več tisoč ljudi klicalo na pomoč, da bi pobegnili naraščajočim vodam in uničujočim vetrovom. "Naša prioriteta je, da najdemo pogrešane. Dolgo bo trajalo, da si kot skupnost opomoremo in pomagamo našim ljudem," je dejal Minnis, ki je pohvalil odziv reševalcev in pogum ter odločnost državljanov. Lia Head-Rigby, ki je vodja skupine za humanitarno pomoč in je opravila prelet območja, je dejala, da je mrtvih še veliko več. "Gre za popolno opustošenje. Območje je zdesetkano. Apokaliptično," je povedala za AP.