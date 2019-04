Oblasti zaprle šole, medtem ko FBI išče nevarno najstnico

Večina srednjih šol v Denverju je zaprla svoja vrata, potem ko so oblasti izdale opozorilo pred nevarnostjo napada. FBI namreč išče 18-letno Sol Pais, ki naj bi načrtovala strelski napad na eno od šol tik pred 20. obletnico masakra na srednji šoli Columbine leta 1999.

Ameriške oblasti so v torek zvečer izdale varnostno opozorilo vsem šolam v Denverju v zvezni državi Kolorado. Večina šol je opozorilo upoštevala, tako da so danes za učence in zaposlene zaprla svoja vrata. FBI se je namreč podal v lov za "ekstremno nevarno najstnico" Sol Pais, ki naj bi bila obsedena z masakrom na srednji šoli Columbine, ki se je zgodil leta 1999. Takrat sta dva najstnika umorila 12 dijakov in učitelja. 18-letnica naj bi napad načrtovala ravno na 20. obletnico pokola, torej 20. aprila.

18-letna Sol Pais FOTO: AP

FBI-agent Dean Phillips je novinarjem povedal, da Paisova predstavlja "neverjetno grožnjo skupnosti", zato so tudi izdali varnostno opozorilo. Lokalni šerif je njeno fotografijo objavil na Twitterju in dekle opisal kot "18-letno belko s Floride, ki je oborožena in ekstremno nevarna". FBI-agenti v Miamiju so obvestili svoje kolege v Denverju, potem ko je Paisova odpotovala v Kolorado. Najstnica šolam ni izrecno zagrozila z napadom, a prednostna naloga policije je, da jo najde.

Oblasti so zaradi nevarnosti napada zaprle vse šole. FOTO: AP

Kaj se je zgodilo leta 1999? Strelski napad se je zgodil 20. aprila 1999 na srednji šoli Columbine v Denverju. Eric Harris in Dylan Klebold sta v knjižnici umorila 12 dijakov in učitelja, nato pa sta si sodila še sama. V okolici šole sta nastavila tudi več bomb. V tistem času je napad veljal za najhujši strelski pokol v zgodovini ZDA in "navdihnil" številne posnemovalce. Znani ameriški režiser Michael Moore je leta 2002 o napadu posnel dokumentarni film.