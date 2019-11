Obleganje hongkonške univerze: opustošen kampus in ranjeni protestniki

Ko so študentski protestniki zavzeli kampus, so se soočili s težko izbiro: ali naj ostanejo tam, dokler jim ne zmanjka zalog, ali pa poskušajo oditi in s tem tvegajo, da jih bodo aretirali zaradi izgredov, kar lahko pomeni tudi desetletno zaporno kazen. Policija je obtožila protestnike, da so univerzo PolyU in druge univerze spremenili v "tovarne orožij", ki so videti kot "vojaška območja". Kampus je sicer že tri dni obdan s številnimi policisti, ki skoraj neprekinjeno proti protestnikom uporabljajo solzivec, oni pa odgovarjajo z molotovkami, katapulti in loki ter puščicami.

Več sto protestnikov je bilo tako ujetih, ampak nekaterim je uspelo oditi. Oblasti so dejale, da so procesirali 1100 ljudi, od tega jih je 600 odšlo prostovoljno. Protestnike so aretirali, če so bili starejši od 18 let ali v evidencah, če pa so bili mladoletni, so jih potem izpustili, je dejala policija. Manjše število jih je še vedno ujetih v kampusu, medtem ko se njihovi starši, uslužbenci univerze in lokalni politiki pogajajo za njihovo prostost.