Obletnica konflikta na Bližnjem vzhodu, ki je terjal že 46 tisoč žrtev

Skoraj 46 tisoč mrtvih. To je črna statistika leto dni po napadih 7. oktobra, ko so skrajneži Hamasa izvedli najbolj smrtonosen napad na Izrael, ki je s hitrim ter silovitim vojaškim odgovorom v 12 mesecih Bližnji vzhod popeljal najbližje vsesplošni vojni doslej. Vojna je v letu dni Gazo razdejala, spremenila jo je v humanitarno katastrofo, taborišče in pokopališče. Na drugi strani 101 izraelski talec, med njimi tudi otroci, ostaja v Hamasovem ujetništvu. Nekateri so živi, nekateri mrtvi. Vojna je prečkala tudi mejo Libanona, vpletel se je še Iran, pa iraške in jemenske milice. Bližnjevzhodni konflikt je v letu dni razklal tudi mednarodno skupnost, Izrael s premierjem Benjaminom Netanjahujem na čelu pa pahnil v notranjepolitično krizo.