Obletnica rumenih jopičev: 28.000 protestnikov in 250 aretacij

V Parizu so aretirali 173 ljudi, še več deset ljudi pa so aretirali na manjših protestih med drugim v mestih Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux in Toulouse. Po besedah Castanerja na sobotnih protestih ni bilo veliko protestnikov, ampak so bili večinoma izgredniki, ki so prišli, da bi se spoprijeli z varnostnimi silami.

Izgredniki so prevrnili več avtomobilov ali pa so jih zažgali. Uničevali so tudi izložbe. Policija jih je skušala pregnati s solzivcem in vodnim topom.