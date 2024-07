Obletnica uničujočih poplav: Bo vlada prisluhnila stroki ali krajanom?

Čez slabe tri tedne bo prva obletnica uničujočih poplav v Savinjski dolini, številne družine pa še vedno ne vedo, kaj jih čaka. V občinah Braslovče in Šmartno ob Paki pa so le dočakali osnutek sklepa vlade, ki predvideva odstranitev 116 hiš na levem bregu Savinje v Letušu. Če so se nekateri novice o morebitni odstranitvi vseh objektov razveselili, saj je v strahu težko živeti, pravijo, spet drugi selitvi odločno nasprotujejo, saj so prepričani, da bi se moral vsak sam odločati, ali bo ostal ali odšel. Ob prisilni selitvi pa napovedujejo celo državljansko nepokorščino.