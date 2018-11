Obletnico konca prve svetovne vojne v Trstu pospremila vojaška parada

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v nagovoru izpostavil "nesposobnost evropskih elit", da bi pred prvo svetovno vojno dosegle rešitev za razhajanja v njihovih stališčih. Popustili so "agresivnemu nacionalizmu" in "retorike ekspanzije",kar je v Evropi povzročilo uničenje, je opozoril.

V Trstu so tako danes že drugi dan veljali poostreni varnostni ukrepi, zaprtih pa je bilo tudi več cest. V soboto popoldne sta namreč mestno središče ohromila shoda neofašističnega gibanja CasaPound ter Antifašističnega in antirasističnega Trsta, ki pa sta po poročanju lokalnih medijev minila brez izgredov.

"Prišli smo, da bi počastili žrtvovanje 600.000 in več Italijanov, naših dedov in pradedov, ki so se v prvi svetovni vojni borili kot levi in s krvjo pisali meje tega našega naroda," je poudaril Di Stefano, ki je v nadaljevanju večkrat izpostavil pomen predvsem duha takratne zmage. Po njegovih besedah je ta duh treba znova obuditi v Trstu in Italiji, saj je edini, ki lahko reši narod in ga ponovno zedini. Danes se je treba še vedno boriti za narod in jasno identiteto, je zaključil Di Stefano.

Precej bolj številčen - podatki medijev in tržaških oblasti nihajo med 3000 in 5000 udeleženci - je bil shod, ki ga je pod geslom Osvobodimo se fašizmov sočasno priredilo združenje Antifašistični in antirasistični Trst. Zaključil se je z govorom nekdanje partizanske kurirke in bivše senatorke Stranke komunistične prenoveLidie Menapace, ki je izpostavila uspeh antifašistične manifestacije.

Ta po njenih besedah izvira iz dejstva, "da smo zares ljudstvo. Smo vsi enotni, dokazali smo, da je dejanska enotnost ogromna sila". Poudarila je tudi pomen miru, ki je nekaj, kar je treba braniti. "V tem trenutku je tveganje za mir zelo veliko, ker je oblast, ki jo ima v rokah kapitalizem, oblast, ki cilja na vojno," je dejala Menapacejeva. Ob tem se je zavzela za uresničitev zamisli o Evropi narodov in ne držav, saj se narodi med seboj lahko razumejo.

Da se udeleženci obeh shodov niso srečali, so v soboto poskrbeli številni policisti, karabinjerji in pripadniki finančne straže. Ti so stražili in zaprli vse ulice, po katerih sta shoda potekala, pa tudi bližnje ulice, prek katerih bi demonstranti lahko prišli v stik.