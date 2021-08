Obletnico orkana Katrina zaznamoval orkan Ida

Natanko 16 let mineva, odkar je eden najbolj katastrofalnih orkanov v zgodovini, orkan Katrina, prizadel Združene države Amerike. To tragično obletnico pa je v nedeljo pospremil nov orkan, najmočnejši po letu 1850. Na orkan Ida so se prebivalci Louisiane pripravljali že nekaj dni prej, evakuacije so bile v polnem teku, o čemer pričajo tudi prizori polnega letališča. A tako močnega rušilnega vetra, hudega naliva in poplav nihče ni mogel predvideti. Po zadnjih informacijah beležijo eno smrtno žrtev. 60-letni moški je umrl, ko je na stanovanjsko hišo padlo drevo.