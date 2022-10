'Oblikovanja ločenih stebrov razumemo kot odstop od enotnega sistema plač'

S sporazumom, ki so ga vladni predstavniki in sindikat Fides podpisali v sredo, je vlada po besedah Branimirja Štruklja zabila zadnji žebelj v krsto enotnega plačnega sistema. Nekateri sindikati vladi očitajo tudi, da so s tem izigrali in kršili dogovor, ki so ga podpisali pred enim tednom, saj so se v njem zavezali, da se bodo o spremembah plačnega sistema usklajevali z vsemi sindikati in da bo vladna stran pri sindikatih pridobila soglasje. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik je sicer v četrtek vse očitke sindikatov zavrnila in povedala, da gre zgolj za predlagano reformo, saj plačni steber še ni določen, in da bo v prihodnje mogoče oblikovati tudi stebre za druge poklicne skupine v javnem sektorju.