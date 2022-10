Obljuba s figo v žepu: žalostna podoba stadiona Kladivar

Prenoviti bi ga morali letos, pa ga ne bodo. Govora je o atletskem stadionu v Celju, ki je poškodovan do te mere, da na njem kakšnega resnega, kaj šele državnega prvenstva enostavno ni možno več izpeljati. Bil je dotrajan, do kritičnih poškodb na tartanu na atletski površini pa je prišlo po mednarodni gasilski olimpijadi. Dogovor pa? S prenovo počakamo do olimpijade, poškodbe tartana so namreč pričakovali. Takoj po obnovi pa naj bi atleti dobili novo stezo. A celjska občina, ki je lastnik stadiona Kladivar, je po mnenju predsednika Atletske zveze Slovenije to obljubo podala s figo v žepu.