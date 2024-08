Mengeš: leto pozneje novega vrtca še ni, otroci pa razporejeni po vsej občini

Ko so mnogi še spali, je voda že drla v hiše v Komendi, poplavni val Pšate pa je vztrajno pokrival tudi glavno cesto čez Mengeš. Otroci so že bili v vrtcu, starši v službah. A ker je voda še naraščala, je padla odločitev, da je treba otroke iz vrtca rešiti in tu so na vrsto prišli gasilci, ki so otroke varno prenesli iz vrtca. Leto kasneje novega vrtca še ni, otroci pa so razporejeni po vsej občini.