Obljudena pešpot naenkrat ni več javna

V Žalcu ena najbolj znanih pešpoti - skozi Mestni trg - ni več javna, ampak zasebna. Po več kot 30 letih vzdrževanja jo je občina zaradi sodne odločbe prepustila etažnim lastnikom, ti pa se zdaj ne morejo dogovoriti, kdo je za kaj odgovoren. Občani pot do banke, trgovine in pošte zdaj uporabljajo na lastno odgovornost. Zakaj je do tega prišlo in kaj to pomeni za občane?