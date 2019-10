Območja brez signala za pobeg od norosti sveta

Ljudje sklonjenih glav, prilepljeni na mobilne telefone – lahko bi rekli, da gre za vsakdanje prizore doma in po svetu. V enem od avstralskih mest pa so sklenili, da digitalno zastrupljanje vsaj nekoliko omejijo. Vzpostavili bodo območja v mestu, kjer naprave, od katerih smo tako odvisni, ne bodo delovale. Ne bo mobilnega signala, prav tako ne brezžične internetne in satelitske povezave.