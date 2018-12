Območje, kjer so potresi, vulkanski izbruhi in cunamiji skorajda stalnica. A zakaj?

Nekaj večjih naravnih katastrof na območju Indonezije v zadnjih letih: 26. decembra 2004 je silovit potres z magnitudo 9,1 zatresel tla zahodne obale indonezijske province Aceh. 14 držav v Indijskem oceanu je nato prizadel še hud cunami, v katerem je umrlo kar 226.000 ljudi, od tega kar polovica na severu Sumatre. Konec marca in v začetku aprila 2005 je zahodno obalo Sumatre opustošila serija močnih potresov. Na otoku Nias je umrlo na stotine ljudi. Leta 2006 je potres z magnitudo 6,8 zatresel tla južne Jave, najbolj naseljenega indonezijskega otoka. Cunami, ki je sledil, je ubil skoraj 700 ljudi. Leta 2009 je potres z magnitudo 7,6 prizadel glavno mesto province Zahodna Sumatra Padang. Umrlo je več kot 1100 ljudi. Leta 2010 je tla otočja Mentawai zatresel potres z magnitudo 7,5 in sprožil cunami z desetmetrskimi valovi, ki so pod seboj pokopali in uničili več deset vasi ter ubili okrog 300 ljudi. Leta 2016 je potres prizadel regijo Pidie Jaya v provinci Aceh. Več kot sto oseb je umrlo v zrušenju stavb. Serija potresov je konec julija in v prvi polovici avgusta letos stresla med turisti zelo priljubljen otok Lombok. Umrlo je več kot 500 ljudi, večinoma na severni strani otoka. Več sto pohodnikov je zaradi zemeljskih plazov več dni tudi ostalo ujetih na gori Rinjani. Konec septembra je potres z magnitudo 7,5 zatresel tudi mesto Palu na zahodni obali otoka Sulavesi. Sledil je uničujoč cunami s skoraj trimetrskimi valovi. Dve naravi katastrofi sta tako ena za drugo povsem opustošili regijo in porušili več mest. Po uradnih podatkih je umrlo več kot 2000 ljudi. Sledilo je še skoraj 170 popotresnih sunkov, ki so reševalcem dodatno oteževali delo.