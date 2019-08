Obnova ladje Galeb se zapleta že pred samim začetkom projekta

Obnova razpadajočega, zarjavelega, 117 metrov dolgega Galeba postaja vse dražja, ob tem pa so vse glasnejši kritiki, ki menijo da je projekt polomija. Mestna oblast pa se s tem ne strinja, kot pojasnjuje predstavnik občine Ivan Šarar: ''Galeb ni nek ekscentričen projekt. Samo deluje ekscentrično, ker so ekscentrične ideološke razprtije, ki ga spremljajo.''



Kritikom očitajo, da projektu nasprotujejo samo zato, ker jih moti, da gre za ladjo kontroverznega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita. In čeprav številke pravijo, da je celo najnižja od le dveh ponudb za prenovo ladje za kar dobra dva milijona evrov višja od predvidenih stroškov, pravijo, da to mestnega proračuna ne bo ogrozilo. Poudarjajo, da projekt evropske prestolnice kulture nima težav, saj so prepričani, da ga lahko finančno izpeljejo.

Štiri leta na dnu Jadrana

Ladja je bila leta 1938 zgrajena v Genovi. Sprva je služila kot italijanska transportna ladja za banane iz Afrike, potem pa so jo leta 1943 zasegli Nemci za minonosilko, leto kasneje pa so jo v zračnem napadu potopile zavezniške sile. Leta 1948 so potopljeno ladjo dvignili z dna Jadrana in jo predelali v šolsko ladjo jugoslovanske vojne mornarice, preden jo je Tito leta 1952 vzel za svojo rezidenčno ladjo, s katero je obplul kar štiri celine.