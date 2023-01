Po skoraj 50 letih se začenja prenova mostu čez Savo

Na kranjski občini so presodili, da je most čez Savo od železniške postaje do Jelenovega klanca, ki vodi proti centru mesta, zares potreben prenove, saj se ga skoraj 50 let lopata ni dotaknila. Z obnovo pa so nastopili tudi obvozi in na nekaterih delih zgoščen promet. Nekatere Kranjčane skrbi, da bodo morali zaradi zaprtega mostu po mestu hoditi precej dlje kot doslej. A na kranjski občini mirijo, da bo kljub zaprtemu mostu za hiter transport občanov poskrbljeno, saj bodo mestni avtobusi vozili še bolj pogosto kot prej, in to kar na vsakih 15 minut.