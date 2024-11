Obnova po poplavah: 'Polni so bili obljub in čisto vsako so prelomili'

"Avgusta lani je na mojem dvorišču stal ves slovenski politični vrh," pripoveduje prebivalec do tega dne opustošenih Strug v Savinjski dolini. "Polni so bili obljub in čisto vsako so prelomili". Tisti, ki so vendarle dočakali cenitve svojih domov, so razočarano ugotovili, da so jim cenilci na račun amortizacije odvzeli tudi do 50 odstotkov tržne vrednosti hiš. Pritožili so se že pred dvema mesecema in do zdaj še niso prejeli odgovora.