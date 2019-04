Oboroženi roparji napadli letalo in ukradli več milijonov evrov

Na mednarodnem letališču Mati Tereza v Tirani se je v torek odvila prava filmska akcija. Oboroženi roparji, oblečeni v vojaške uniforme, so skozi vhod za gasilce vdrli na območje vzletno-pristajalne steze in napadli osebje, ki je nalagalo prtljago in tovor na letalo družbe Austrian Airlines. Ukradli so torbe z več milijoni evrov, ki so bile namenjene v eno od bank na Dunaju.