Oboroževanje srbske vojske: prihajajo kitajski droni

Srbska vojska bo prihodnji mesec prejela kitajska brezpilotna letala. Gre za devet dronov Chengdu Pterodactyl-1, ki bodo v Beograd prispeli v šestih mesecih, v srbskih medijih pa se omenja možnost nabave še dodatnih 15. Gre za prvo kitajsko prodajo dronov neki evropski državi.

Kitajska prodaja brezpilotnih letal bo največji izvoz kitajskega orožja v Evropo v zadnjih desetletjih. Tako bo ta azijska (in svetovna) velesila vstopila na trg, kjer je doslej prevladovalo domače, ameriško ali pa rusko orožje. Novice o dogovorjenem poslu prihajajo v času, ko Peking povečuje svoja ekonomska vlaganja v Srbijo in Jugovzhodno Evropo, Kitajska namreč vlaga v infrastrukturne projekte, kot so ceste, železnice in pristanišča. Kitajske poteze pa ne gredo mimo oči in ušes zveze Nato in Združenih držav Amerike, ki so že izrazile zaskrbljenost zaradi povečevanja kitajskih lastniških deležev v evropskih pristaniščih in arktičnih ambicij oziroma t. i. polarne svilene ceste.

V Beogradu so prepričani v sposobnosti kitajskega brezpilotnega letala Wing Loong. FOTO: AP

"Ta nakup bo močno okrepil srbsko vojsko, ki bo s tem pridobila zmožnosti, ki jih v preteklosti ni imela," je povedal srbski obrambni minister Aleksandar Vulin. Srbija, ki iz očitnih razlogov zavrača članstvo v Natu, a hkrati želi postati članica Evropske unije, se je pred časom razglasila za "vojaško nevtralno državo". To naj bi ji namreč dalo manevrski prostor pri sklepanju poslov z vsemi velesilami, tako z ZDA, Rusijo in Kitajsko kot z ostalimi evropskimi državami. Pterodactyl-1 je borbeni dron, ki ima sposobnost preiskovati teren, locirati tarče podnevi in ponoči ter jih napasti z lasersko vodenimi bombami in raketami. "Kitajci imajo zelo dobra brezpilotna letala, verjetno takoj za Združenimi državami. Očitno je, da so kopirali nekatere ameriške sisteme, vendar so njihovi droni poceni, a tudi zelo učinkoviti,"je mnenja srbski vojaški analitik Miroslav Lazanski.

Srbija je od Rusije prejela 6 lovskih letal MiG-29. FOTO: AP