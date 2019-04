Oboževalci zahtevajo pojasnila: kje je Assangeeva mačka?

Medtem ko se nekateri podporniki Juliana Assangea zgražajo nad njegovo nedavno aretacijo, se oboževalci njegove mačke, ki ima med drugim tudi svoj profil na Instagramu, sprašujejo, kaj se je zgodilo z njegovo štirinožno prijateljico.

Britanska policija je v Londonu po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu aretirala ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea, potem ko mu je ekvadorska vlada odvzela mednarodno zaščito in državljanstvo, ki mu ga je podelila leta 2012. Ob aretaciji Assangea se pojavljajo številna resna vprašanja o svobodi medijev in o tem, ali bo Velika Britanija "žvižgača" izročila ZDA. A eno izmed vprašanj je še vedno zavito v tančico skrivnosti. Kje se nahaja Assangeova slavna mačka? To se sprašuje več deset tisoč oboževalcev, ki mački, znani tudi pod imenom "Veleposlaniška mačka", sledijo na Twitterju in Instagramu.

Slavna mačka je bila nekaj več kot eno leto zvesta Assangeeva prijateljica. FOTO: AP

Prikupna mačka se je več kot eno leto plazila po ramenih Assangea in sedela ob njem, ko se je na ekvadorskem veleposlaništvu srečeval s svojimi obiskovalci. Mačka je sčasoma postala zvezda družabnih omrežij. Seveda so bili profili mačke na družbenih omrežjih podaljšek Assangeevih političnih pogledov, kjer je pogosto promoviral svoje ideje. In če je bila namen mačke ta, da bi ljudem približal svoje življenje v vlogi mednarodnega ubežnika, mu je to v veliki meri tudi uspelo. Ob četrtkovi aretaciji so se taki številni spraševali o usodi njegove mačke. Malo je znanega o tem, kje se mačka zdaj zares nahaja. Ljudje, ki so sledili mački na družbenih omrežjih, so že pred časom opazili, da Assange ne objavlja več novih fotografij na Instagramu in Twitterju.

Ekvadorsko veleposlaništvo zadeve ni želelo komentirati. A v zadnjem času so številni poročali, da je mačka ambasado zapustila že pred meseci. Italijanski časopis La Repubblica je novembra poročal, da je Assange mačko oddal, da bi jo tako rešil izoliranosti, ki je tudi zanj postajala vedno bolj neznosna, in ji tako omogočil boljše in srečnejše mačje življenje.

Sputnik, ruski državni medij pa je v četrtek pisal, da je mačko prevzel Assangeov tesni sodelavec in da je veleposlaništvo zapustila že septembra lani. Po poročanju časopisa naj bi predstavnik veleposlaništva to potrdil in dodal, da “niso trgovina s hišnimi ljubljenčki, zato jih tudi na ambasadi ne bodo prenašali". Ekvadorsko veleposlaništvo je lani v nizu novih pravil, ki so jih predstavili Assangeu, od njega zahtevala, da bolje poskrbi za svojo mačko. Če Assange pravil ne bi upošteval, bi mačko poslali v zavetišče. Ekvador naj bi motil tudi Assangeev nesramen odnos do osebja, za njegove številne zdravstvene težave pa so v sedmih letih odšteli okoli 350.000 evrov.

