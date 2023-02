Mursko Soboto je pretresel krvavi obračun, v katerem je 26-letni moški po hudih poškodbah umrl. Storilca, šlo naj bi za 48-letnega državljana Bosne in Hercegovine, so policisti našli pol ure po dogodku. Pokojni je bil telesno poškodovan, zato so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Kaj je bil motiv za spopad, do katerega je prišlo v stanovanju nasproti glavne avtobusne postaje, pa policisti še ugotavljajo.