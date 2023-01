Obramba Kadivca zahteva izločitev skoraj vseh dokazov

Pod strogim varovanjem je pred sodnika stopil domnevni vodja slovenskega dela brutalnega Kavaškega klana, Klemen Kadivec. 32-letnik naj bi v hudodelski združbi organiziral kupovanje in prodajanje velikih količin drog, prevoze drog iz Nizozemske in Španije v Slovenijo in naprej v druge države, novačil nove člane in odločal o delitvi dobička. Medtem ko mu je tožilstvo v zameno za priznanje krivde ponudilo zaporno kazen 12 let in pol, Kadivec krivde ni priznal, njegova obramba pa zahteva izločitev skoraj vseh dokazov.