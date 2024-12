Mačka Mici, ki živi kar v trgovini: ljubljenka zaposlenih in obiskovalcev

Med božičnimi drevesi, pralnimi stroji in kuhinjskimi aparati se v mariborskem trgovskem centru Merkur sprehaja tamkajšnja prav posebna kosmata stanovalka Mici. Mici je mačka, ki se je pred tremi leti zatekla v zunanje skladišče trgovine skupaj s tremi mladički. Precej podhranjeno in celo brez repa so jo odpeljali v zavetišče, kjer je bila pregledana in sterilizirana. Mladiči so našli svoj dom, Mici pa se je odločila ostati kar v trgovini, kjer je postala ljubljenka tako zaposlenih kot obiskovalcev.