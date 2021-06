Obročkanje štorkelj: obroček služi tudi kot osebna izkaznica posamezne ptice

Če govorimo o dolgonogi črno-beli ptici, ki ljudem prinaša srečo in novorojenčke, verjetno vsi veste, o kateri živali teče beseda. Gre namreč za štorkljo, ki jo vedno pogosteje najdemo tudi v Sloveniji. Pri nas namreč domuje več kot 200 parov štorkelj. Da izvemo več o življenju teh čudovitih živali, je potrebno tako imenovano obročkanje, ki nam zagotavlja informacije o življenjskem stanju ptic. Točno to pa so v torek počeli člani Slovenskega centra za obročkanje ptic s pomočjo gorenjskih gasilcev.

