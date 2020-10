Obrtniki in podjetniki v strahu: 'Kako naj to preživimo?'

V frizerskih in kozmetičnih salonih, še bolj pa v gostinskih lokalih in v fitnesih, ki se v rdečih regijah popolnoma zapirajo, se sprašujejo: kako naj to preživimo? Če so imeli kaj denarja na strani, so ga porabili že spomladi, ko je bilo vse zaprto, zdaj pa enostavno nimajo več kje jemati. In če ne morejo delati, tudi stroškov ne morejo plačevati. Gostinci so dobesedno prestrašeni, nič manj pa ne skrbi frizerjev, ki jim bo promet zaradi omejitve na eno stranko v prostoru padel tudi za 70 odstotkov, pravijo.

