Obsedno stanje zaradi neurja v Kaliforniji: tri smrtne žrtve, evakuacije in plazovi

Ameriško Kalifornijo, ki se že več kot desetletje spopada s sušo in obsežnimi gozdnimi požari, je doseglo eno najhujših neurij v zadnjih 20. letih in doslej zahtevalo najmanj tri smrtne žrtve. V več okrožjih so razglasili izredne razmere in evakuirali na stotine prebivalcev z najbolj ogroženih območij. Močan veter je odkrival strehe in ruval drevesa. Zaradi hudih nalivov so se ceste in ulice spremenile v hudournike. Prožijo se zemeljski plazovi, ki so pod sabo pokopali številne avtomobile in poškodovali več hiš, ponekod so zaprti šole in uradi. Zaprte so številne ceste tudi v gorovju Sierra Nevada, kjer močno sneži. Vremenoslovci pa opozarjajo, da najhujšega še ni konec.