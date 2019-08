Obsežen požar v Daki: brez strehe nad glavo ostalo 50.000 ljudi

Obsežen požar je v petek zvečer zajel revno naselje oziroma slum v Daki, prestolnici Bangladeša. Uničenih je kar 15.000 domov, brez strehe nad glavo pa je tako ostalo 50.000 ljudi, poroča BBC. Večina domov je zgrajenih iz lesa ali bambusa, strehe pa so narejene iz polietilena, zaradi česar se je požar še hitreje širil.

Več ljudi je bilo v požaru ranjenih, med njimi tudi gasilec, o mrtvih pa zaenkrat ne poročajo. Vzrok za požar še ni znan, oblasti pa so sprožile preiskavo.

125 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo kar šest ur, preden so uspeli požar pogasiti.

Vlada je napovedala, da bo tisočim, ki so praktično čez noč ostali na cesti in brez vsega, saj so po poročanju Dhaka Tribunemnožično bežali iz domov, zagotovila pomoč. V celotnem naselju sicer živi okoli 100.000 ljudi.