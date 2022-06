Obsežna kriminalistična preiskava zaradi odlaganja več kot 500 ton sadre

Zelo hude posledice za zdravje ima sadra in aferi s to škodljivo snovjo na Koroškem še vedno ni videti konca. Kmetom jo je nekdo podtaknil pod pretvezo, da gre za apno za PH-nevtralizacijo tal, pa gre žal za kalcijev sulfat, katerega bistvena značilnost je prekomerna vsebnost svinca, tudi do 40-krat višja, kot je to dovoljeno. Zaradi nedovoljenega odlaganja več kot 500 ton sadre na kmetijskih zemljiščih poteka obsežna kriminalistična preiskava, obremenjevanja in uničevanja okolja pa je osumljenih šest oseb, štiri fizične in dve pravni, ki jih zdaj čakajo tudi kazenske ovadbe, posledično pa morda tudi zaporna kazen.