Obsežna racija proti kriminalnim združbam na Balkanu

Oblasti držav Zahodnega Balkana so odločene razbiti in uničiti zloglasni Kavaški klan, mafijsko združbo, ki v sodelovanju s kriminalnim skupinami obvladuje trgovino z mamili in orožjem v regiji. Policija Republike Srbske je v sodelovanju s tožilstvom Bosne in Hercegovine ter državno Agencijo za preiskave in zaščito izvedla obsežno racijo proti kriminalnim združbam. V operaciji, imenovani Skladiščenje dve, so izvedli 50 hišnih preiskav po vsej državi in aretirali 19 osumljencev. Zasegli so tudi drogo, gotovino in orožje. Združbe so za delovanje uporabljale aplikacijo Sky za tajno komuniciranje.