Obsežna zbirka črnil preiskovalcem pomaga reševati zločine

Ameriškega predsednika, kateregakoli, je tudi s pomočjo vzorca črnila možno zavarovati pred atentatom in izslediti hudodelsko združbo. Tako pravijo v laboratoriju v Washingtonu, kjer hranijo več kot 150 tisoč različnih vzorcev črnila. Zbirajo jih že od tridesetih let prejšnjega stoletja. Z analizo črnila lahko denimo ugotovijo, ali so dokumenti res stari toliko, kot trdijo njihovi najditelji.