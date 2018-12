Obsojena brazilska morilka je postala miss

V ženskem zaporu v Riu de Janeiru so že tradicionalno izbrali najlepšo jetnico. Laskavega naziva se je letos razveselila 25-letna Veronica, ki za rešetkami ždi že skoraj osem let. Vsaj na ta dan se ne počutim kot zapornica. Bila je presrečna, ko si je nadela lento in krono.