V zaporu pristal zaradi dolgov, ker je pomagal bolnemu očetu

Pred letom in pol je odšel na pot, s katero naj bi poravnal dolgove, ki jih je imel zaradi očetovega zdravljenja. A si je namesto tega nakopal še veliko večje težave. Srbski državljan se je namreč namenil iz Hrvaške do Trsta prepeljati ilegalne migrante. A so ga na meji prijeli slovenski policisti, ki so, kot je povedal, samo opravljali svoje delo.