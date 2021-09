Obstaja sum, da je na Pohorju divji prašič podlegel afriški prašičji kugi

Afriška prašičja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki ni nevarna za človeka, medtem ko je smrtnost pri divjih in domačih prašičih skoraj 100-odstotna. In prav tu nastane težava: če pride do okužbe enega prašiča na farmi, je treba usmrtiti vse prašiče, kar pa lahko predstavlja ogromno gospodarsko škodo. V Sloveniji, kjer je samooskrba s prašičjim mesom zgolj tretjinska, pa je lahko afriška prašičja kuga usodna za celotno prašičerejo.