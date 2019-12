Obstaja v BiH varnostno tveganje pri vračanju borcev ISIS?

V domovino se vračajo tudi vdove in otroci borcev Islamske države, ki so umrli v Iraku ali Siriji, žene pa so ostale ujete v taboriščih v Siriji po padcu Islamske države. Bosanski minister za varnost Dragan Mektić pa je opozoril, da gre za varnostno tveganje in da z njihovo vrnitvijo niso bile seznanjene varnostne agencije v Bosni.

