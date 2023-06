'Obstoječi način psihiatrične oskrbe ni ne prijazen, ne human'

Tone Vrhovnik Straka je v mladosti dobil diagnozo bipolarne motnje in iz prve roke ve, kaj pomeni živeti s tako diagnozo, pa tudi kako poteka zdravljenje na ljubljanski psihiatriji. Že leta in leta si v okviru društva Poglej in tudi v sodelovanju s civilno družbo ter stroko prizadeva, da bi prišlo do spremembe zakonodaje in pogleda na psihiatrično oskrbo pri nas. Zato so skupaj s strokovnjaki s Fakultete za socialno delo ministru Bešiču Loredanu poslali odprto pismo s pozivom, da je nujno treba prenoviti psihiatrično oskrbo, saj obstoječi način do ljudi po njihovem mnenju ni ne prijazen, ne human.