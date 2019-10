Obstreljevanje in spopadi se kljub premirju nadaljujejo

"Poteka topniško obstreljevanje, slišimo streljanje v mestu Ras al Ain," je za AFPdejal Rami Abdul Rahman , vodja Sirskega observatorija za človekove pravice in tako potrdil, da kljub napovedanemu petdnevnemu premirju še vedno potekajo boji med turško vojsko in kurdskimi silami na celotnem območju ofenzive. V skladu z dogovorom o premirju, ki ga je v Ankari izpogajal ameriški podpredsednik Mike Pence , bi se morale kurdske sile v roku petih dni (kolikar časa naj bi tudi trajalo premirje) umakniti 32 kilometrov od meje s Turčijo - to območje pa naj bi postala "varna cona", katere vzpostavitev naj bi bil glavni cilj turške ofenzive.

Turške sile in njihovi sirski zavezniki so do zdaj osvojili obmejni pas v dolžini skoraj 120 kilometrov od mesta Tal Abjad do Ras al Aina. V zadnjih dneh so najsilovitejši spopadi potekali v Ras al Ainu, kjer imajo kurdski borci mrežo podzemnih predorov. Turške sile so do četrtka osvojile polovico mesta.

Amnesty International je medtem obtožil Turčijo in njene zavezniške sirske upornike, da so zagrešili "hude kršitve in vojne zločine", in pri tem navedli usmrtitve civilistov, poroča Al Jazeera. "Turška vojska in koalicija sirskih oboroženih skupin, ki jih podpira Turčija, so pokazale sramotno ravnodušnost do življenja civilistov."