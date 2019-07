Ujeta v ladijskem zabojniku s kokainom zaradi vročine poklicala policijo

Belgijca sta se v antwerpenskem pristanišču skrila v zabojnik s kokainom. Ker je Belgija sredi vročinskega vala, je paru v kovinskem ladijskem zabojniku postalo vroče, sčasoma pa sta se zbala, da se bosta zadušila. Na pomoč sta poklicala policijo, ki je zabojnik s povsem izčrpanima moškima našla po dveh urah.

V sredo so v Belgiji padali vročinski rekordi in res ni bil najboljši dan, da ostaneš ujet v ladijskem zabojniku, polnem kokaina. Dva moška sta včeraj, ko se je Belgija kuhala v primežu vročinskega vala, obtičala v ladijskem zabojniku s kokainom v antwerpenskem pristanišču. Glede na informacije tožilstva sta moška, stara 24 in 25 let, vstopila v kontejner, da bi vzela droge. Danes ju je zaslišal preiskovalni sodnik in odločil, da ostaneta v priporu.

Prestrašena, da se bosta zadušila, poklicala policijo Ko se je temperatura v zabojniku namreč začela hitro dvigovati, sta se osumljenca, skrita v ladijskem zabojniku s kokainom, zbala, da se bosta zadušila in poklicala policijo, da ju reši iz vročega ladijskega zabojnika, so sporočile antwerpenske oblasti. Policisti so potrebovali dve uri, da so v največjem belgijskem pristanišču našli pravi zabojnik, poroča AFP.

