Obtožen pedofilije še tri leta služboval v župniji

Hrvaško katoliško cerkev pretresa nov škandal. Župnik iz Sotina pri Vukovarju je leta zlorabljal deklice, pristojni nadškof pa si je kljub pritožbam staršev žrtev namerno in vztrajno zatiskal ušesa. Čeprav je bil duhovnik na koncu vendarle obtožen spolne zlorabe petih deklic, ga nadškof ni umaknil iz župnije. "Bil je prestar, da bi lahko še kaj takega naredil. Če bi ga umaknil, bi se mu porušil svet," nadškof Đuro Hranić opravičuje odločitev. Župnika, obtoženega pedofilije, je pustil še naprej, in to kar tri leta, službovati v župniji, v kateri je zlorabljal otroke.