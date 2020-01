Obtoženi v domnevni korupcijski aferi v zdravstvu krivde ne priznavajo

Tožilstvo 11 obtoženim v domnevni korupcijski aferi v zdravstvu očita jemanje podkupnin v zameno za to, da je dobavitelj medicinskih pripomočkov Emporio Medical ohranil dobavo hrbteničnih vsadkov za ortopedski oddelek v UKC Ljubljana in v Valdoltri. Proti štirim je zadeva že zastarala. Ostali krivdo zanikajo in pravijo, da je šlo za donacije ali za plačilo za opravljeno delo.