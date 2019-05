Obtoženka za umor Kim Džong Nama izpuščena na prostost

Vietnamko, obtoženo umora Kim Džong Nama, so izpustili na prostost. Informacijo so za tuje medije potrdili tudi njeni odvetniki. Doan Thi Huong je prejšnji mesec namreč sprejela ponudbo malezijskega tožilstva in priznala krivdo "povzročitve poškodbe". Huongova naj bi že danes odletela nazaj v Vietnam."Včeraj sem v zaporu obiskal Doan in ji dal nova oblačila ter nov par čevljev," je za BBCdejal eden izmed njenih odvetnikov Hisyam Teh Poh Teik."Bila je izjemno srečna, da jo bodo izpustili, veseli se, da bo znova videla svojo družino."

Sredi marca so tožilci sicer umaknilo obtožnico zoper 27-letno Indonezijko, Siti Aisyah.