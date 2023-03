Aleš Hojs in Jelko Kacin sta se 'vrnila' na naše zaslone. Se ju še spomnite? Ja, gre za dva od najbolj prepoznavnih obrazov v času epidemije covida-19. Aleksander Pozvek ju je povabil na srečanje in z njima obujal spomine. Izvedeli boste, ali bi si Hojs upal iti med protestnike brez specialcev, pa tudi, kdo je kriv za legendarno izjavo Jelka Kacina: "Časa za klopce in klopcanje bo dovolj".