'Obup ima svoje meje': migranti z Open Arms skočili v vodo in skušali doseči obalo

Več migrantov z ladje Open Arms, ki je zasidrana pred pristaniščem pri Lampeduzi, je z ladje skočilo v vodo in poskušalo doseči obalo Italije. Za njimi so v vodo skočili člani posadke ter jih pripeljali nazaj na ladjo. Razmere na ladji so iz dneva v dan slabše, obup pa ima svoje meje, pri tem opozarja organizacija Proaktiva Open Arms.

Pri Lampeduzi je še vedno zasidrana ladja nevladne španske organizacije Proaktiva, ki ji italijanski notranji minister Matteo Salvini ne dovoli vplutja, je pa slednji v soboto nekoliko popustil in "proti svoji volji"ter po vnovičnem pozivu premierja Giuseppeja Conteja dovolil evakuacijo mladoletnikov z ladje. Pred tem je kapitan ladje, na krovu katere je še vedno 107 prebežnikov, posvaril, da so migranti "psihično zlomljeni" ter da je ladja kot "tempirana bomba". Štirje prebežniki so si tako danes nadeli reševalne jopiče ter skočili v vodo in poskušali odplavati do italijanske obale, do Lampeduze. Za njimi so se podala člani posadke in jih pripeljali nazaj na ladjo, poroča AP.

"Obup ima svoje meje,"je ob posnetku migrantov, ki plavajo proti obali, zapisal ustanovitelj Open Arms Oscar Camps. Prebežniki so na ladji že 17 dni, kar pa terja svoj davek tako na psihičnem kot fizičnem zdravju ljudi: "Če se bo zgodilo najhujše, bodo za to odgovorni Evropa in Salvini," je organizacija še zapisala v tvitu. Znova svarijo, da so razmere na ladji iz dneva v dan slabše. Salvini sicer že od nastopa na položaju notranjega ministra bije bitko z humanitarnimi organizacijami, ki jih obtožuje, da pomagajo tihotapcem, ki iz Libije tihotapijo ljudi v Evropo, in tako vztraja na politiki"zaprtih pristanišč".

Razmere na ladji so vse hujše, prihaja so izbuhov nasilja. FOTO: AP