Obupana družina hrvaškega kapitana prosi: Ne nehajte iskati

Francoske oblasti so sporočile, da prekinjajo iskalno akcijo posadke vlačilca Bourbon Rhode, ki je potonil v Atlantiku, 2.000 kilometrov od francoskega otoka Martinik. Na plovilu je bil kapitan, hrvaški državljan Dino Miškić, poleg njega pa še 13-članska posadka. Reševalci so rešili tri ljudi in našli štiri trupla. Sedem mornarjev se je zateklo na reševalne čolne, a se je za njimi izgubila vsaka sled.

"Od trenutka, ko smo prejeli vest o nesreči plovila Bourbon Rhode s 14 člani posadke, med katerimi je bil tudi kapitan, hrvaški državljan Dino Miškić, je bilo Ministrstvo za zunanje zadeve prek veleposlaništva RH v Parizu ves čas stiku s pristojnimi francoskimi organi, koordinatorji iskanja na Martiniku, podjetjem Bourbon Offshore in z družino kapitana Miškića," je v izjavi zapisalo hrvaško zunanje ministrstvo in se francoskim kolegom zahvalilo za trud. Dodali so, da so jim poslali tudi diplomatsko noto, v kateri so prosili, naj pogrešane iščejo in jih o poteku iskalne akcije tudi obveščajo. Po podatkih francoskega kriznega štaba CROSS je bila iskalna akcija, ki je potekala v preteklem tednu, njihova največja na morju v zadnjih 20 letih. Vanjo so bili vključena letala in helikopter, pa posebni čolni in letala ter vse trgovske ladje, ki so bile v bližini. Preiskali so 110.000 kvadratnih kilometrov oceana, kar je dvakratno ozemlje Hrvaške.

Odločitev o prekinitvi iskalne akcije so Francozi sprejeli po tednu dni, češ da obstaja zelo majhna verjetnost, da bodo še koga našli živega. Še naprej pa imajo ladje, ki plujejo po tej poti, navodila, da so pozorne in jim sporočijo vsako koristno informacijo. Hrvaško zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje, da obsežna iskalna akcija ni dala rezultatov in odgovora o tem, kakšna je bila usoda kapitana Miškića. Sožalje družinam preminulih mornarjev je izrazilo tudi podjetje, ki je lastnik plovila. Užaloščena družina hrvaške oblasti poziva, naj ukrepajo Družina kapitana iz Šibenika je zaradi prekinitve iskalne akcije, ki so jo označili za "škandalozno in sramotno odločitev", šokirana, besna in obupana. "Od podjetja in drugih pristojnih smo v preteklih dneh dobivali informacije, da bodo preostale tri reševalne čolne, ki jih še niso našli, iskali, dokler bo treba in dokler obstaja najmanjša možnost za preživetje mornarjev. Treh reševalnih čolnov niso našli, iskanje pa so zaključili po samo sedmih dneh!" so zapisali in dodali, da se s tem ne morejo sprijazniti. Apelirali so na hrvaškega premierjaAndreja Plenkovića, predsednico Kolindo Grabar Kitarović in celotno hrvaško vlado, naj jim pomagajo v borbi za "iskanje prave resnice o nesreči, ki je uničila življenja 14 družin"."Prosimo vas, da v tej mučni situaciji izkoristite svoj vpliv za to, da bi se iskanje nadaljevalo, vse dokler ne najdejo treh splavov. Kot predstavnike oblasti vas prosimo, da naredite vse, kar je v vaši moči, da resnica pride na dan in da se takšna tragedija ne zgodi nikoli več v družini nobenega hrvaškega pomorščaka," je še pozvala družina kapitana.

Reševalci so našli le en reševalni čoln in tri preživele mornarje. FOTO: Francoska mornarica