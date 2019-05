Obupani kmetje: Živimo v zverinjaku

Ponoči so volkovi že tretjič v le dveh tednih napadli na Blokah. Napadajo teleta, žrebeta, zdaj pa so se spravili še na ovce. Tokrat so pokončali štiri ovce, da pa je škoda za kmeta še večja, so bile vse tudi breje. Bloški kmetje so zato vse bolj obupani.

Ponoči ne spimo, pravijo, samo poslušamo glasove naših živali in razmišljamo, kdaj bodo volkovi znova napadli. Res je, da živimo v okolju, kjer so okoli nas zveri, priznavajo, a so se preveč razmnožile in ker je hrane premalo, napadajo naše živali. In ne gre zgolj za škodo, skrbi jih tudi za njihova življenja. Več danes v oddaji Svet.